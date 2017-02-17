乳癌病逝 北市前議員陳玉梅20日公祭
台北市議會前議員、僑務委員會前副委員長陳玉梅之喪，2月20日於北市立第一殯儀館景行廳舉行公祭儀式。
陳玉梅民國55年出生於台中市，後遷居北市，父親為已故養樂多公司董事長、中華職棒會長陳重光，胞弟陳炳甫為現任北市議員。近20年議員生涯問政表現犀利，服務紮實熱忱，基層實力雄厚，民國90年推動寧夏夜市風華再現改造案；民國95年催生大稻埕煙火音樂節；民國102年受邀入閣擔任僑務委員會政務副委員長，獲頒一等華光獎章。
陳玉梅自我要求甚高、凡事追求完美，小姑獨處的她常說自己「和工作結婚了」。長年累月積勞成疾，6年前確診後雖曾治癒，但因工作繁忙而復發，經治療後病情獲得控制，仍抱病親自出席各項會議與活動，展現一如既往親切熱忱的態度。今年1月22日仙逝離去，留下未竟之業，也給後人無限追思。
(中時)
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