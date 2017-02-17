陸企入股台商在港上市公司 提全面收購

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中國大陸新絲綢之路投資最近入股台商在香港上市的時尚環球控股有限公司，並提出全面收購建議。

網路資料顯示，台灣商人田曉勃和外國商人2001在港成立時尚環球，公司主要生產及銷售成衣。時尚環球2013年底在香港交易所創業板上市，目前田曉勃是集團主席。

時尚環球日前公布向新絲綢之路投資發行8.6億股新股，每股港幣0.238元，發行總額2.04億元。

上述價格較股票暫停交易前折價70.25%。

交易完成後，新絲綢之路投資將持有時尚環球經擴大股本的50.89%。

時尚環球指出，這次集資所得的金額將用於發展貸款融資業務，以及證券及資產管理業務。

另據公布，新絲綢之路投資成為時尚環球大股東後，又以每股0.745元向時尚環球小股東提出全面收購建議。這項開價較股票暫停交易前折價6.88%，總額約4.07億元。

新絲綢之路投資由上海華信金融持股50%，而上海華信金融的母公司為大陸中國華信能源有限公司。

華信能源於1980年成立，是目前上海最大的民營能源及金融企業，董事長為葉簡明。

華信能源曾併購哈薩克國家石油國際公司，目前公司業務主要在中國大陸和全球經營海外油氣資源投資與開發、石油產品及農化產品加工生產、軍用產品研發與生產等。

這家公司最近3年皆被財星雜誌列入世界500大企業，去年排名229名，2015年營收超過418億美元。

據公布，華信能源間接透過新絲綢之路投資全面收購時尚環球，是在港設置旗艦的第一步；期望利用香港優越的自由經濟體系，以便向國際化邁出更加實質的一步。1060217

(中央社)