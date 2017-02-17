婦聯會駁不實汙蔑 捐280億助長照社福

中華民國婦女聯合會今天駁斥外界不實汙蔑表示，將從總資產約新台幣381億元，提取共280億元捐作公益用途，包括政府負責長照業務的主管機關專款專用、社福機構及醫院等。

婦聯會將捐出款項包括，160億元給政府負責長照業務的主管機關專款專用；60億元給各社福機構；另捐出60億元給財團法人振興醫院，以設立該醫院之長照中心，詳細執行計畫將再與政府機關聯繫後公布之。

婦聯會聲明全文如下：

中華民國婦女聯合會不是任何政黨的附隨組織。

民國46年到78年，各進出口商業同業公會決議捐款勞軍，是進出口商界的愛國捐獻，不是政府的稅捐。

民國38年政府遷台，時局緊張，保住國家最後民主復興基地端賴三軍官兵奮戰抗敵。然而，當時環境極為困難，官兵及眷屬生活困苦，輒有寄居寺廟、學校、祠堂之情事，聞之令人不忍，更難期官兵能全心全力於前線作戰。

為此，故總統蔣公夫人宋美齡女士於民國39年號召成立中華婦女反共抗俄聯合會，擔任主任委員，發起全國勞軍並興建眷舍，一時工商界及國際友人紛紛捐款；而因興建眷舍需款龐大，遂由台北市進出口商業同業公會率先於民國46年，以會員代表大會決議，捐款支援婦聯會。之後各地進出口商業同業公會陸續響應，其作法均係各地進出口商業同業公會之會員大會每年決議捐款、數額不等，且在國防部指導監督下，由婦聯會和軍人之友社各自運用捐款執行之，並每年結算，以為各公會次年捐款之考量；隨時局演變，國家漸趨安定，此等捐款比率逐次降低，至78年7月即全部停止辦理。

另一方面，隨國家情勢的變化，中華婦女反共抗俄聯合會先於民國53年改名為中華婦女反共聯合會，79年更依人民團體法申請設立政治團體，85年更名為中華民國婦女聯合會；而現任主任委員辜嚴倬雲女士，即是於民國79年12月間，接任總幹事，並於民國九十二年接任主任委員迄今，而本會的主要工作方向，亦由勞軍逐漸轉為社會公益。因本會負責人士盡心盡力之經營，自本會成立之初至今，不但擴大了成立之初的本會所有的資源，且歷年執行了金額龐大的公益事業。

惟本會近來遭受到前所未有之攻訐，指稱本會擁有900餘億元的勞軍捐云云，並指名本會為國民黨附隨組織，顯欲藉此不實汙蔑，一舉瓦解本會。然而，如前所述，各進出口商業同業公會的勞軍捐款係每年決議、年年結算，且停辦至今已逾27年，中華民國婦女聯合會成立後從未收受該等捐款，內政部一再要求本會說明所謂「勞軍捐」，實在強人所難；部份人士更加以污名化，將勞軍捐款形容為不樂之捐，以遂其將本會打為國民黨附隨組織、進而瓦解本會之目的。

因此，本會已決定，將從本會總資產新台幣約381億元中，提取大多數捐作公益用途，其中新台幣160億元給政府負責長照業務的主管機關專款專用；新台幣60億元給各社福機構；另捐出新台幣60億元給財團法人振興醫院，以設立該醫院之長照中心，詳細執行計畫將再與政府機關聯繫後公布之。

所謂「匹夫無罪，懷璧其罪」，本會數十年的努力，勤懇的積累，如今已成部份人士的眼中釘。從過去到現在，本會所有的資源都是用在社會公益上，各項事工經得起社會檢驗。為減少紛爭，促成社會祥和，本會歷經過去一段時間負責人員的反覆討論，認為完全由本會自己推動社會公益，與提撥資產給社會上具公信力的單位推動長照服務及慈善公益，並無差別。因此作成以上決定，敬祈社會各界鑒察。1060217

(中央社)