遊覽車司機沒勞保 林美珠：查究蝶戀花
勞動部長林美珠今天說，賞櫻團翻車意外身亡的司機康育薰，依法蝶戀花旅行社要幫司機投保，針對沒有投保的責任，他們會對蝶戀花予以查究，要蝶戀花負起該負的責任。
蝶戀花旅行社主辦的賞櫻團於13日晚間在國道翻車，造成包括駕駛康育薰在內的33人死亡。時代力量立委洪慈庸今天在立法院施政總質詢時詢問，死亡的司機沒有勞保，之前的勞檢與稽查，都沒發現這樣的問題嗎？
林美珠答詢表示，這位罹難的司機，經過後來查證的結果，其僱主沒有幫忙投保勞保，針對這個部分，事實上在一般的勞檢的部分，都是有在查的，「但這案子之前沒有被檢舉，所以事實上也沒有查到」。現在也在事件發生後，針對司機的身分，查證後發現與蝶戀花有僱傭關係。
她表示，有僱傭關係存在，依法蝶戀花要幫司機投保，針對沒有投保的責任，他們會對蝶戀花予以查究，要蝶戀花負起該負的責任，至於司機沒有勞保，也不會遭受損害，他們會依據相關規定，給予該有的補償。1060217
(中央社)
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