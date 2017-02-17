因應禽流感 花蓮營養午餐調整菜單
禽流感疫情延燒，農委會宣布全國家禽禁宰禁運7天。花蓮縣各中小學營養午餐要求承作廠商配合，無法取得雞肉或蛋品供應期間，已請營養師重新檢視菜單，修正調整。
花蓮縣教育處長劉美珍今天表示，各國小營養午餐每月第一週的星期二是「雞腿日」，原本就沒有使用溫體肉，而是冷凍雞腿，所以未受影響。已請營養師重新檢視菜單，因應政策修正調整。
劉美珍說，今天上午緊急與承作的4家廠商確認7天菜單，目前僅有選用西部雞蛋的1家廠商受這波禁運波及，菜單微幅更改，其他並無影響。
花蓮縣教育處請各校及午餐承作廠商配合採取相關防疫措施分別為：1.選購合格禽肉及蛋品，並留存供售紀錄及至校園食材登錄平台（網址：https://fatraceschool.moe.gov.tw）確實登錄。
2.禽肉及蛋品均要熟食，禽流感病毒不耐熱，56℃加熱3小時、60℃加熱30分鐘或100℃加熱1分鐘即可殺滅；料理生鮮禽畜肉品及蛋類後應立即洗手，刀具、砧板也要澈底清洗後才能再度使用。
3.各校透過各種集會進行衛生教育宣導「要熟食、遠禽鳥、重衛生」。1060217
(中央社)
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