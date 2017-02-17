馬嘉伶清涼泳裝照首曝光 開心喊想再拍
日本女子偶像團體AKB48中，來自台灣的馬嘉伶在她個人臉書上傳首度拍泳裝的照片，她說以前以為穿泳裝很害羞，但拍攝時反而覺得很開心。
馬嘉伶去年2月升格為夯團「AKB48」小分隊Team B的正式成員，今年1月參加AKB48為20歲團員舉辦的成人式，一身大紅和服，相當亮麗。今天她在臉書分享她人生首度拍清涼泳裝照的心得。
她說：「對以前的我來說，一想到拍泳裝就覺得好害羞」、「但加入AKB48這一年來，開始有很多想嘗試的事情，想要讓大家看見不同風格的自己」。
她還說，與她同場拍攝的AKB48前輩茂木忍身材超好，讓她好有壓力，希望以後有更多拍攝的機會。
馬嘉伶穿著白色胸前有流蘇設計的泳裝，與前輩茂木忍一同登上每月出刊的「AKB48新聞」已上市。她在臉書上說：「請大家多多支持這一期的『AKB48新聞』呦」。
馬嘉伶的日文名字唸起來類似macharing，暱稱「抹茶」（macha），她的粉絲稱「紅豆」。她經常在網路直播影片中展現好手藝，吸引粉絲「紅豆」觀賞。元宵節當天，她還做了卡通造型湯圓。1060217
(中央社)
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