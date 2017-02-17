無殼蝸牛10餘年 清泉消防分隊終動土
台中市消防局清泉分隊，自2004年成立以來一直租用民房當廳舍，礙於空間狹隘無法配置大型車輛，在前議長張清堂任內爭取土地，經過10年努力，17日終於舉行動工典禮，市長林佳龍表示，清泉分隊明年將擁有自己的家，讓打火弟兄更能保障居民安全。
「地方企盼10多年終於動工了！」林佳龍指出，清泉分隊肩負中科及台中機場兩大重任，並負責7個里居民安全，附近人口日益增加，消防及救護資源已不敷使用，新廳舍為地上3層樓建物，占地1995平方公尺，工程總經費4500萬元， 預計明年中完工。
副議長張清照指出，2006年在前議長張清堂向國產局爭取土地，獲得無償撥用，10年間遇到不少困難一一解決，如今分隊廳舍終於動工了，打火弟兄可以平安向前衝，保障區內居民生命財產安全。
清泉分隊位處沙鹿區中清路上，屬於沙鹿、清水及大雅三區交界，服務範圍包含台中機場在內的清水區東山里、楊厝里、吳厝里、海風里及沙鹿區公明里、清泉里、西勢里等7個里，是台中市52個消防分隊中，唯一沒有自己廳舍的隊部；分隊長王美麗說，近20位消防人員擠在10幾坪的租用民宅，空間嚴重不足且十分狹隘，如今就快要有自己的家了！
(中時)
關鍵字：台中市消防局清泉分隊、無殼蝸牛
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