陸禽流感疫情升溫 越南籲民眾防疫

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越南衛生部昨天指出，中國大陸H7N9禽流感疫情近期升溫，擴散到越南境內的可能性較高，呼籲民眾提高警覺，主動防疫。

越南媒體今天引述世界衛生組織（WHO）的訊息報導，中國大陸禽流感近期邁入第5波流行，今年初以來共發現340起H7N9禽流感感染病例。

越南衛生部指出，至今越南境內尚未發現H7N9禽流感感染病例，但是越南與中國接壤，雙方民眾往來頻繁，尤其是接近越南邊界的大陸省份已出現感染病例，加上邊境地區家禽走私猖獗，H7N9禽流感病毒入侵越南境內的可能性較高。

面對上述情況，越南衛生部呼籲民眾對疫情提高警覺，不要接觸或食用病死的家禽，不要屠宰、運輸和買賣來源不明的家禽和肉品等。如果有人出現類似感染禽流感的症狀，應到醫院門診就醫，並說明是否有與禽類接觸史等。1060217

(中央社)