運動手環測心跳 出現這些數字應就醫

時下流行的運動手環，不僅能看時間，還有監控心跳的功能，但究竟每分鐘心跳幾下才算正常？醫師陳皇光今天表示，每分鐘心跳低於40下、高於150下，都應就醫檢查。

國泰健康管理團隊今天宣布與國內4大穿戴裝置品牌合作，首創「健管顧問X穿戴科技」動態管理服務，將穿戴者的心率、運動、睡眠等生理數值上傳到國泰健康照顧平台，再由專業團隊提出建議。

國泰醫院家醫科醫師、國泰健康管理部長陳皇光今天表示，很多民眾做完健康檢查，發現有「紅字」，嚴重的話就會就醫治療，不嚴重的話則做自主健康管理，但時間一久常不了了之。

為此，國泰健康管理部長找來有5年臨床經驗的專業護理師，打造健康管理顧問團隊，團隊會根據穿戴裝置回傳的資訊，主動追蹤、解讀日常生理數值，並且提供建言，譬如有心血管問題的民眾，慢跑時心跳若超過一定數值，會建議改做其他運動，效果更好。

很多人都有穿戴裝置，但卻不知道上頭監測的數據，究竟代表什麼意義？陳皇光說，最簡單的判讀就從心跳開始，正常人在沒有運動的情況下，心跳每分鐘約為60到100下，若低於60則為心跳過緩，稍微過慢問題不大，但要是低於40下，則代表心臟傳導系統出了問題。

另一方面，若是心跳超過100下，就會感到心臟在胸口「砰砰砰」用力跳動的感覺，通常沒吃早餐，到了中午血糖過低就容易心跳特別快，但如果高於150下，就真的太快，可能代表心律不整甚至是甲狀腺出問題，建議不論太高太低都要就醫。1060217

(中央社)