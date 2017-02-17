美陸戰隊駐AIT 中國大陸外交部：望美恪守一中、三個聯合公報 慎重妥善處理

美國在台協會(AIT)台北辦事處前處長楊甦棣(Stephen Young)16日透露，美國在台協會臺北新址今年在內湖落成啟用後，美國將派陸戰隊駐守負責安全維護，這是對臺灣朋友表達承諾的象徵。大陸外交部17日回應稱，一貫反對美台官方和軍事聯繫往來。希望美國恪守一個中國原則，遵守中美三個聯合公報，慎重妥善處理涉台問題。

大陸外交部17日在例行記者會上，首次對此議題回應表示，一貫反對美台官方和軍事聯繫往來。希望美國恪守一個中國原則，遵守中美三個聯合公報，慎重妥善處理涉台問題。

前AIT台北辦事處處長司徒文17日上午在接受電台節目電話訪問時則表示，派駐陸戰隊說法是誤解，進駐AIT維安的不是一個「部隊」，而是「小的防衛隊」，人力約為10幾人，至於駐防人員是否穿軍裝，他說，可能只會在AIT辦公大樓內穿，不會穿軍服外出。

(旺報)