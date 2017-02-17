哈薩克直升機擋公路 竟是駕駛迷航臨停問路
開車迷路了可以搖下車窗詢問路人，沒想到駕駛直升機迷路了也可以這樣做！日前哈薩克的高速公路上，就驚見一台軍用直升機擋住了所有車輛的去路，原來是駕駛在空中迷航了，因此決定臨時降落在高速公路上向汽車駕駛問路，而這個景象相當難得，也讓當時不少駕駛看得目瞪口呆。
據BBC報導，當時一輛卡車被直升機擋住了去路，不久一名軍官從直升機下來跑向司機，並向司機詢問位於城市阿克托別（Aktobe）在哪個方向，之後跑回直升機上發動引擎離開，卡車司機也用無線電向其他卡車司機解釋情況，並表示直升機迷路了找不到基地的方向，其他卡車司機驚訝的回覆：「直升機怎麼可以在平原迷路呢？」。
而哈薩克的國防部後來也證實確有此事，聲明表示當時直升機正在進行視覺定向的訓練，但因天候不佳導致駕駛員迷路，而在這樣的情況下，飛行員可以運用人為調查的方式來辨識方向，最後該直升機也順利返回基地。
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。