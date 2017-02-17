哈薩克直升機擋公路 竟是駕駛迷航臨停問路

飛行員將直升機停在路中間，並向卡車司機問路。(圖/YouTube@Zello Kaz)

開車迷路了可以搖下車窗詢問路人，沒想到駕駛直升機迷路了也可以這樣做！日前哈薩克的高速公路上，就驚見一台軍用直升機擋住了所有車輛的去路，原來是駕駛在空中迷航了，因此決定臨時降落在高速公路上向汽車駕駛問路，而這個景象相當難得，也讓當時不少駕駛看得目瞪口呆。

據BBC報導，當時一輛卡車被直升機擋住了去路，不久一名軍官從直升機下來跑向司機，並向司機詢問位於城市阿克托別（Aktobe）在哪個方向，之後跑回直升機上發動引擎離開，卡車司機也用無線電向其他卡車司機解釋情況，並表示直升機迷路了找不到基地的方向，其他卡車司機驚訝的回覆：「直升機怎麼可以在平原迷路呢？」。

這次迷航的軍用直升機為Mi-8型直升機。(圖/Dvids)

而哈薩克的國防部後來也證實確有此事，聲明表示當時直升機正在進行視覺定向的訓練，但因天候不佳導致駕駛員迷路，而在這樣的情況下，飛行員可以運用人為調查的方式來辨識方向，最後該直升機也順利返回基地。

(中時電子報)