坤泰盃作文比賽 報名就送森林系好禮
「2017第11屆坤泰盃作文比賽」，由坤泰文教基金會與救國團新竹團委會共同辦理，4月9日將在新竹高中登場，賽事分為國小中年級組、國小高年級組、國中組和高中（職）組等4組別，即日起至下月9日開放報名，為鼓勵同學踴躍參加，凡報名即贈送「森林系保溫餐袋」。
現今通訊軟體發達，不論是在臉書發表文章或使用LINE聊天，一句話常有不同解讀方式，顯見語言表達的重要性，坤泰文教基金會副董事長朱河村說，選詞用字上應要更精確，避免不必要的誤會，盼作文比賽成為媒介，自我省思語言表達能力以及思考組織邏輯力。
「文字在日常生活中無所不在，絕非只是用來考試！」他說，溝通的基礎是文字的運用，清楚表達使人了解明白，同件事透過不同的文字，表達帶來的意義與力量大不相同，鼓勵孩子為自己創造機會，練習自己的作文技巧，排除「我不行，不敢報名」的這種想法。
坤泰文教基金會表示，2017第11屆坤泰盃作文比賽，預計開放2000人，額滿為止，比賽結果將在5月16日出爐，前6名將依序頒發獎金2000元、1500元、1000元、800元、600元和500元，以及獎狀乙紙。活動詳情辦法及報名資訊，可上活動官網查詢或洽新竹救國團03-5153383分機33張先生。
(中時)
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