申皓瑋、張冠廷開轟展火力 15比6輕取江蘇
富邦悍將今繼續與中國大陸江蘇隊進行熱身賽，雖然首局富邦投手林政賢不穩，失掉4分，但富邦隨即在下半局開始追分，隨後幾局又靠著申皓瑋與張冠廷雙雙轟出3分炮帶動球隊氣勢，終場就以15比6拿下勝利。
富邦悍將全場擊出15支安打，轟出4發全壘打，小將申皓瑋與張冠廷都轟出全壘打，被視為去年奪冠功臣的李宗賢，以及余孟雄也都擊出全壘打，雖然主力打者都在中華隊，但還是展現驚人長打火力。
投手部分，先發左投小將林政賢，首局就被接連敲出安打，狂失4分，好在第2局就穩住陣腳，還飆出3次三振，隨後接替的投手群都順利壓制江蘇隊打者，直到第9局才又失分，讓球隊順利輕取江蘇隊。
(中時電子報)
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