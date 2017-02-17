為消失的2公尺 屏東縣立田徑場重新整修
屏東縣自1996年承辦區運後並未舉辦任何大型田徑賽事，原因竟是縣立田徑場跑道長度僅398公尺，比國際標準賽道400公尺硬是少了2公尺，為補足這消失的2公尺，屏東縣政府向體育署爭取5000萬修繕經費，17日熱鬧舉辦動土典禮，工程可望在今年10月竣工。
屏東縣長潘孟安指出，之前跑道長度未通過中華民國田徑協會認證，因此讓屏東始終與大型運動賽事絕緣；加上田徑場是不少市民休閒運動的地方，因長久受風吹日曬，造成跑道材質劣化，影響民眾安全，才會決定動手修繕。
屏縣府教育處長王慧蘭強調，整修工程將以IAAF「國際田徑總會」發布最新跑道的尺寸及面層標準，作為整修工程依據，因此必須局部拆除北側看台，並將原有跳遠場地移至別處，同時取得「中華民國田徑協會認證」標準比賽場地認證，作為未來爭取國內大型賽事依據。
王慧蘭還說，此次整修工程將同時針對場地內的足球場進行改善，打造符合國際賽事的場地，會採用最適合南部氣候環境及足球活動的百慕達419單一草系。預計工期為240天，開工後最遲在今年10月底就能完工，未來此處將成為屏東田徑選手訓練基地及大型賽事場地，同時提供縣民休閒運動使用。
(中時)
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