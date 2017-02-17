日月潭紅茶產地標章　20萬枚達成目標

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魚池鄉公所今天上午邀請實施「日月潭紅茶產地證明標章」前3名績優業者，表揚並慶祝核發20萬枚達成目標。（沈揮勝攝）

落實「日月潭紅茶產地證明標章」，對買賣雙方都有保障；目前該標章流水號已超過20萬號。（沈揮勝攝）

現場示範以手沖、萃取咖啡方式來沖泡紅茶，提供不同而有趣的泡茶及品茗體驗。（沈揮勝攝）

示範與講解。（沈揮勝攝）

魚池鄉為日月潭紅茶主產地。鄉公所為強化產業競爭力，6年前推動「日月潭紅茶產地證明標章」，日前流水編號發出第20萬枚，鄉長陳錦倫上午邀請去年申請張貼數量前3名業者表揚慶祝，期再接再厲、提升品質形象，為食安把關，也創造農民和消費者雙贏！

績優前3名業者依序為朝霧茶莊王景風9656張、日月潭紅茶廠王朝偉9489張、井古茶堂巫昌容6865張；其中王景風全力支持鄉公所與鄉農會政策，6年來全鄉核發20萬張產地證明標章，他的朝霧茶莊整整占了5萬多張。

日月潭紅茶廠、井古茶堂業者表示，鄉公所推動產地標章認證，對產品價值與形象提昇有正面助益，除開拓國內外市場知名度與商機，也維護生產者與消費者權益、促進經濟與產業發展，保護原產地農產品不被仿冒，可以加值實體農產品價值。

為加強行銷，昨天陳錦倫特別邀請知名咖啡杯測師黃嘉宏，示範以手沖、萃取咖啡方式來沖泡紅茶，提供不同而有趣的泡茶及品茗體驗，現場反應相當不錯。

陳錦倫表示，去年底推動「日月潭紅茶前進咖啡館」，分別在亞大咖啡館等地以聰明濾杯、虹吸式及手沖咖啡等多種咖啡之沖泡方式來沖泡紅茶，藉此吸引年輕族群飲茶，其強化行銷管道，頗為歡迎和好評。

(中時)