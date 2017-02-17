三星集團歷史 官司不斷

79年前，從一家寒酸店鋪起家的南韓企業巨擘三星集團，其歷史錯綜複雜，從創辦人、他的兒子到孫子，都免不了惹上官司。

法新社報導，現在三星集團組織龐大到可以主宰南韓，因此許多南韓人開玩笑的說，他們是活在「三星共和國」中。但李家3代人不斷面臨包括逃稅和賄賂政府官員的指控。

集團的接班人李在鎔今天在貪腐和關說的調查中被捕。這項醜聞造成總統朴槿惠遭到彈劾，也重創三星的公司聲譽。

三星電子副會長李在鎔被控付了近4000萬美元賄款給朴槿惠的閨蜜崔順實，以換取政策優惠。

李在鎔的父親和祖父也曾涉及逃稅，但都沒有實際被逮捕，因此外界廣泛認為，李氏家族凌駕法律之上。

1938年，李秉(吉吉)從南部宜寧郡1個大地主家庭中搬到東南部的大邱市，以1家雜貨店起家。

這家店迅速擴張，1947年展店到漢城（首爾），1960年代企業版圖更橫跨肥料、紡織、保險和電子業。

不過李秉(吉吉)也很快陷入醜聞中，他的公司生產肥料的單位被查獲走私人工糖精，且他被控曾計畫與貪腐政客分享收益。

最後李秉(吉吉)以「捐獻」肥料單位給國家免去一場牢獄之災，但他的二兒子卻被關了6個月。

在李秉(吉吉)的長子失寵後，三兒子李健熙繼承事業，但後來也陷入官司。

李健熙與當時其他許多企業大亨被控賄賂時任總統的盧泰愚，在1996年被判2年緩刑。

近10年後的2000年代中期，李健熙因三星主管討論如何賄賂政界人士和檢方的錄音帶外洩給媒體，而被檢方訊問。

三星後來公開道歉，並且捐獻8000億韓元（約7億美元）給慈善團體。

但僅2年後，李健熙又再度陷入醜聞中，因為1位三星前律師宣稱，他曾奉李健熙之命賄賂政府官員，且他的私人銀行帳戶一直被用來藏匿三星數十億美元的行賄資金。

2007年，南韓制定特別法調查李健熙和他的獨子李在鎔。

由於被控由一家三星子公司削價發行股票，以協助他繼承三星的控制權，李在鎔遭到訊問，但他沒有遭到正式控告。

不過，他的父親卻因逃稅和其他指控而被起訴。2008年，李健熙宣布辭職，並且誓言改革三星集團和提升透明度。

李健熙被判3年徒刑，緩刑5年。但1年後被赦免。（譯者：中央社簡長盛）1060217

(中央社)