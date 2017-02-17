台籍教授：港青年較想走向世界
台灣出生的香港中文大學講座教授熊秉真，近日隨校來台招生，她比較台、港兩地青年，認為香港學生比較想走向世界。
熊秉真曾長期在台灣中央研究院工作，目前擔任港中大台灣研究中心主任、歷史學講座教授。她連續多年來台招生，認為台灣學生整體學術表現不錯，志向大都相當明確，可見高中的教學和輔導，有不錯的成效。
熊秉真表示，早期台灣人到香港求學，幾乎都是選商學院，但近年越來越多人走向不同領域，包括法律、中醫、傳播等，甚至是被外界認為的冷門的哲學，都有台灣學生願意鑽研。
熊秉真說，在她那一世代，多數都是大學畢業後才到國外留學，但如今高中畢業就留學海外，「是越來越清楚的趨勢。」台灣離香港不遠，生活環境接近，台生學習粵語的速度也很快，而香港學費也比歐美便宜許多。
熊秉真比較台、港兩地青年，認為台灣學生畢業後多半留在台灣，香港學生則比較想「走向世界」，不一定在香港工作。或許是因為香港較國際化，可以接觸到更多世界各地的人士，許多跨國企業也都在港設點。
熊秉真建議青年，不論要往何處，一定要嘗試離開自己熟悉的地方，接受不同環境的衝擊。且越早離開，可塑性越大。
港中大台灣學生會副會長張馥雅（北一女畢業）表示，去年辦了一個4天3夜的體驗營，吸引近50位台灣高中生，多數人都有海外留學的夢想，甚至已報名了港校的面試。
港中大計量金融系學生張宸維（高雄中學畢業）表示，學校提供的實習機會很多，他已經實習了3次，其中一次在國際券商，實習月薪就達新台幣約20萬元。他認為香港金融業相當吸引人，未來也很有機會走到世界各地。
同樣來自台灣的周世婷，以學測75級分申請港中大。她提到，香港政府很鼓勵台灣學生畢業後留港發展，各大企業也提供多樣的實習機會，如果表現良好，就能獲得留用。1060217
(中央社)
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