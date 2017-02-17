沈慧虹當1日店長 台中旅展推廣新竹美食

新竹市副市長沈慧虹（右），今在台中春季國際旅遊展中，當起1日店長，介紹新竹美食。（市府提供）

「2017台中春季國際旅遊展」今開幕，新竹市政府邀集10大伴手禮與竹好呷、SBIR輔導之業者與旅館公會等單位「組隊」參加，以「新竹市主題館」為主題出發。（市府提供）

「2017台中春季國際旅遊展」今開幕，新竹市政府邀集10大伴手禮與竹好呷、SBIR輔導之業者與旅館公會等單位「組隊」參加，以「新竹市主題館」為主題出發，副市長沈慧虹代表市長林智堅出席，當起「1日店長」，推薦新竹市在地美食，吸引滿滿人潮，民眾紛紛表示，「新竹市真的好吃又好玩！」

「新竹市是美食綠洲！」副市長沈慧虹副說，在市區1平方公里範圍內，聚集29處古蹟景點，全國密度最高，且美食眾多隱身巷弄中，這次邀集各類業者參加旅展，就是希望全國民眾能認識新竹市美食和特色。

來自台中市、排隊等買摃丸的羅先生表示，新竹市傳統美食摃丸、米粉「全國最有名」，今天來到現場，除了品嚐摃丸、米粉，還有甜點、麵包與花生醬等產品，令人驚豔。他特別喜歡新竹摃丸口感，新竹摃丸多用新鮮豬隻的後腿肉手工製作，口感與一般摃丸不同，非常有咬勁；「排隊隊伍再長也願意等」羅先生說，因為「能吃到美食，一切都值得！」

今日開幕式會場「新竹市主題館」吸引許多民眾聚集，攤位除展示販售新竹市傳統米食米粉貢丸外，還有入選十大伴手禮與竹好呷的甜點、玻璃、面膜，以及SBIR輔導業者設計的實用包包、旅館公會的飯店介紹，內容包羅萬象，民眾詢問度超高。

城市行銷處表示，「新竹市主題館」以行銷新竹市特色產業及豐富多元的美食為主，活動期間每日都有限量打卡送好禮及觀光產業推廣活動，歡迎民眾到新竹市作客，品味新竹、嘗盡美食。

(中時)