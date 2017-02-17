誰將掌管中共戰略核潛艦？

做為中共海上核子打擊主力的094潛艦。（解放軍海軍）

伴隨著中共發展彈道飛彈潛艦的能力日益成熟，誰將掌管這支最具威力的戰略核子打擊部隊呢？針對這個問題，美國普林斯頓大學威爾遜公共政策暨國際事務學院研究生羅根（David C. Logan），在投稿給《外交家》雜誌的文章上做了探討。

羅根指出，中共的核子打擊能力在過去10年有跳躍式的進展。公開數據顯示，解放軍部署的核子彈頭有160到260枚。更令羅根意想不到的，是中共核子打擊能力的提升是在質量上而非數量上。根據五角大廈2015年的統計，大陸已經具備以多目標重返大氣層載具，可同時對多個目標實施毀滅性攻擊，讓美國不得提高警覺。

不過最讓美國人提心吊膽的，還是094型晉級潛艦的服役，因為這讓解放軍首度擁有了可靠的潛射彈道飛彈打擊能力。這支部隊未來將由誰指揮，會在什麼情況下選擇按下飛彈發射鈕，什麼情況下選擇不按，成為了美軍必須要瞭解的問題。畢竟中共對戰略核潛艦的指揮與管控，關係到美國的整體國家利益與全球戰略穩定。

中共的東風系列彈道飛彈，都由火箭軍控制。（中新社）

當前的指揮與管制體系

傳統上來看，中共對其核子「戰略鐵三角」的管理，著重的是政治管控而非戰略靈活性。從歷史方面分析，北京對於核武的強調則持比較消極的態度。通常解放軍的彈頭沒有被放置到飛彈上面，而且兩者也都被部署於不同的兩個位置。中國共產黨中央軍事委員會，全大陸最高的軍事指揮機構，是唯一有能力下達發射命令的單位。

到目前為止，解放軍火箭軍尚未發展出有效的早期預警系統，但是潛艦部隊卻可以扭轉這個不利態勢。縱然有不少來自對岸與美國的學者推論，中共戰略核潛艦將納入火箭軍的指揮下，不過羅根則透過對大陸官方文件的研究，還有近年來解放軍改組，認為這樣的判斷恐怕不會實現。在對解放軍現有的指揮管制體系進行研究後，羅根從兩個角度判斷火箭軍指揮核潛艦的可能性微乎其微。

首先，一位大陸專家告訴羅根，解放軍傳統上都把海上核武打擊力量的指揮權交給海軍。中共2013年出版的《白皮書》，也明確指出只有東風飛彈將納入火箭軍的前身，也就是第2砲兵部隊的指揮體系內。關於由潛艦裝備的巨浪型飛彈該由誰指揮，《白皮書》則是完全沒有提及。另外一本由中共在2013年出版的教科書《軍事戰略學》，也同樣強調海軍掌握戰略核潛艦的重要性。

其次，新成立的火箭軍似乎也缺乏足夠的組織與能力來掌控戰略核潛艦。儘管解放軍推行的軍事現代化包括提升海陸空軍聯合作戰能力，但是火箭軍的指揮體系仍然保持獨立。就連新成立的解放軍戰區，也沒有資格指揮戰略導彈部隊。另外也沒有證據證明，解放軍火箭軍擁有與戰略核潛艦部隊維持聯繫的超低頻無線電台。

相反的，讓戰略核潛艦維持在海軍體系內在羅根看來更有邏輯性。過去中共裝備的夏級潛艦雖然沒有執行戰略巡邏任務，但卻在海軍艦艇人員的操作下有了出海的經驗。解放軍在青島成立的海軍潛艇學院，提供學員們一年的時間學習操縱戰略核子潛艦。從這個角度來看，無論在過去還是未來，都不太可能出現火箭軍控制戰略潛艦的情況。

羅根認為，戰略火箭軍很難掌控解放軍海軍的核潛艦部隊。（中新社）

指揮管控體系的調整

不過伴隨著戰略核潛艦的入列，中共領袖也可能利用這個機會改革其複雜的「戰略鐵三角」指揮體系。羅根認為，解放軍或許會建立三套指揮架構來對火箭軍與戰略核潛艦進行管控。第一種模式，是戰略核潛艦將完全由解放軍海軍控制。換言之，海軍將同時掌握潛艦與巨浪飛彈的指揮權。長期操作夏級與晉級潛艦經驗的海軍，也確實有資格向最高領導人提出這個要求。

只是在缺乏操縱陸基彈道飛彈的情況下，未來該如何訂立出一個可以讓解放軍海軍與火箭軍協調的機制，也相當重要。第二種模式，則是讓戰略核潛艦通通納入火箭軍的指揮下。儘管火箭軍沒有操縱潛艦的經驗，但是在管控核子武器方面的技術卻超過解放軍海軍。在這樣的安排下，解放軍海軍只負責保管戰略彈道飛彈，等待火箭軍的命令才予以發射。

第三種模式，則是海軍與火箭軍將享有同等的指揮權。這可能意味著潛艦將交由海軍管理，導彈則由火箭軍管理，但也有可能出現一種全新的雙重指揮系統。在這個雙重體系下，海軍與火箭軍的人員有平等的指揮權。儘管在解放軍歷史上很少出現這種跨軍種的雙重指揮體系，但是也並非完全沒有出現過。比方說冷戰時代的蘇聯潛艦，就必須要有艦長與政委的同意才能發射飛彈。

只是不論中共最後選擇由哪一個單位指揮核子潛艦，海軍都將在其中扮演重要角色。然而軍種之間的派系問題，保守的官僚制度，乃至於中共傳統上對強調核子武器的排斥，都有可能給解放軍戰略潛艦的指揮管制體系帶來新的困擾。火箭軍的領袖大多數來自於飛彈部隊，海軍司令則大多數來自於水面艦部隊，雙方還有不少需要協調的地方。

最後，則是中共對強調核子武器重要性的排斥，也可能使解放軍對戰略武器的管控「去中央化」。這有可能使得中共因誤判局勢，或者不小心按下核子武器按鈕的機會大幅降低。從這個角度來看，羅根認為共軍成立雙重指揮模式的機率也不少。究竟該如何預測解放軍戰略核潛艦部隊的未來走向，到目前為止還是難以定調，但是由火箭軍指揮的可能性十分低微。

羅根認為，越鬆散的核武指揮體系，越能確保核子戰略穩定，因此他不樂見讓一艘潛艦的艦長有過大的核子發射權限。（解放軍海軍）

維持戰略穩定

建立雙重指揮模式，在羅根看來比較符合中共傳統上對核子武器的定性。畢竟中共向來的政策，都是以「人不犯我，我不犯人」為原則，不率先使用核子武器。不過瞭解中共核子潛艦的未來佈局，對於美國強調的戰略穩定有密切的關係。戰略穩定的基礎，是建立在有沒有「第二打擊」能力，還有是否能積極與消極控制核子飛彈發射紐的原則之上。

假若中共採用雙重指揮模式，同時又對核打擊採取消極態度，精簡火箭軍與戰略核潛艦的指管機構，那麼解放軍將更加重視於傳統武器的建設。假若局勢真的往這個方向前進，對美國管控核子武器的戰略穩定性是有加分作用的。而無論中共未來決定交由誰指揮戰略核潛艦，北京都可以嘗試採取一些更積極的步驟增加戰略穩定。

第一，羅根建議中共設計一些專門機構培訓操縱戰略核潛艦的海軍人員，提高他們的可控性。第二，為了避免誤會發生，中共可以替戰略核潛艦建立一套有別於傳統潛艦的防火牆。這包括設立防止艦艇人員暴衝，設置於不同潛艦或者基地內的雙重指揮系統。第三，則是在中共戰略核潛艦建設完善以前，為了防止其成為它國攻擊的目標，解放軍應該保持低調，不要過度強調其存在。

(中時電子報)