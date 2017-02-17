銀髮受服務業青睞 3月「明星店員」課程免費報名

「您好，歡迎光臨，請問內用還是外帶？」一踏進連鎖速食店，年近60歲的服務員立即親切招呼客人。因全球人口高齡化與少子化影響，人口結構改變以致就業人才短缺，以往大多進用年輕人的餐飲服務業，也因人力需求有所調整。

勞動部勞動力發展署北基宜花金馬分署銀髮人才資源中心有鑑於此，積極開發國內銀髮勞動力，並於3月起開辦門市服務訓練課程，藉此提升銀髮族勞動參與率，以補實國內服務業人力。

銀髮人才資源中心主任余璦君主任指出，依據主計總處資料，我國104年整體服務業即占GDP比重為62.8％，平均就業人數為660.9萬人，占總就業人數比重的59％，約全部就業人口的六成，顯見服務業已成台灣就業市場之經濟主體，其背後商機無限，人才需求量可觀。

而近年隨著勞動力產生缺口，加上銀髮族高EQ及高工作穩定性等特質，服務業逐漸將人力需求轉為進用銀髮族，因此提升銀髮族服務職能也成為互利勞資雙方的當急之務！

故此，銀髮中心特於3月舉辦「明星店員」門市服務課程，透過「門市銷售管理」、「服務業職場禮儀」、「顧客關係管理」及「客訴處理」等各項職能，並規劃職場體驗深入學習，結訓後更安排企業現場徵才，協助銀髮族順利就業，達到「為用而訓，訓用合一」目的。

余璦君表示，過去企業對進用銀髮族仍有一些疑慮，致使有意願、有能力、肯做事的銀髮族在求職過程中時常四處碰壁。然而隨著人口紅利不再，雇主對就業年齡歧視或偏見的觀念已逐漸扭轉；銀髮族的優勢在於處事圓融，具同理心、親和力，穩定度及忠誠度高，如能加強其工作上的專業職能，勢必能讓企業重新認識銀髮勞動力的價值而善加運用。

課程完全免費，歡迎55歲以上的民眾報名參加，相關訊息可於銀髮資源網查詢，或電洽（02）8995-6399或7730-8878分機2317胡小姐或2318望小姐。

(中時)