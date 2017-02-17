搭機不用煩托行李 這件外套讓你「15公斤」穿上身

機場外套介紹。(影/取自「The Airport Jacket」YouTube影音頻道)

澳洲設計師近來就設計一款「機場外套」，號稱能載重15公斤，引起熱議。(圖/翻攝自「The Airport Jacket」YouTube影音網站)

對許多人來說，搭機出國不論旅遊或洽公，最麻煩的不外乎都與行李有關，從出門準備行李、排隊托運到等待領取，甚至有時還會遇到超重問題。對此，澳洲設計師近來就設計一款「機場外套」，號稱能載重15公斤，讓你「穿行李」上身，引起熱議。

綜合外媒報導，澳洲設計師安卓（Andrew Benke）近來設計出一款機場外套，稱其可載重15公斤，並有14個很深的口袋。而從設計圖來看，機場外套不但可收納小至墨鏡、鑰匙，大至電子產品，甚至連衣服、鞋子都能裝，完全就如小叮噹的百寶袋一樣。

且機場外套還能因應使用者的不同需求，自行拆成3種大小，即使是短版也有8個內袋；另外，它還能折疊成手提行李袋，直接變成輕型的登機包。在講求機能性服飾的時代，這件機場外套實用性可說相當高。

機場外套目前正在群眾募資網站「Kickstarter」進行集資。(圖/翻攝自「Kickstarter」網站)

目前機場外套正在群眾募資網站「Kickstarter」進行集資，但價錢可不太親民，買一件起碼要239澳元（約新台幣5657元）。據悉，會設計出機場外套，主要是另一名協作設計師克萊爾（Claire Murphy），過去困擾於帶嬰兒用品上機時，口袋常被塞滿，才興起製作這件外套的想法。

沒想到的是，這件機場外套竟意外讓外媒注意，許多家媒體開始爭相報導，引發網友熱烈討論，有不少人就認為雖然實用，但穿這樣通關時，會有疑慮吧？對此，安卓就表示，絕對不是問題，他指出安檢時，除電子產品外要拿出外，其它只要遵守登機安全須知就可，其並強調，從這件外套拿出東西相當方便。

(中時電子報)