LPGA》澳洲賽台將4人晉級 曾雅妮連2場淘汰

曾雅妮次輪沒抓到任何小鳥，最終吞下本季連續第2場淘汰。(美聯社資料照)

LPGA澳洲女子公開賽17日下午結束前兩輪賽程，台灣女將表現憂喜參半，共有李旻、徐薇淩錢珮芸與業餘小將林子涵4人晉級，除了李旻2桿差距並列第6保持在領先榜，徐薇淩144桿(-2)並列第39，新人錢珮芸也在PGA生涯處作女以145桿(-1)並列第48晉級，林子涵146桿(+0)並列第64，是本屆唯二闖進最後兩天決賽的業餘選手。

新人錢珮芸LPGA生涯處女作以並列第48晉級。(TLPGA提供資料照)

前兩輪結束取總桿146桿以內(含並列)共75位選手晉級最後兩輪決賽，前球后王曾雅妮次輪打出0鳥3柏忌76桿(+3)，以總桿149桿(+3)吞下本季連續2場淘汰，另1位LPGA會員選手程思嘉，也以153桿(+7)無緣晉級。

3周前在開幕戰巴哈馬菁英賽獲得並列第21的徐薇淩，次輪打完前9洞一直在晉級邊緣游走， 所幸最後2洞(球場第8、9洞)連抓2鳥，不僅揮出70桿順利晉級，還衝至並列第39；前一天打出70桿並列第17的錢珮芸，次輪4個5桿洞打出2鳥1柏忌只賺到1桿，不如前一天4個5桿洞都抓鳥，最終揮出75桿退居並列第48。

林子涵次輪抓下6隻小鳥，但也吞下6個柏忌，歷經一天起伏大震盪後以平標準桿73桿作收，有驚無險以吊車尾排名晉級，表現令人刮目相看。

世界前2前兩輪也沒打好，「球后」高寶璟揮出71、75桿，以146桿並列第64，低空飛過晉級，去年贏得5勝的泰國女將艾莉雅，揮出72、72桿，以144桿暫居並列第39。

(中時電子報)