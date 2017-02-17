澳洲女子高球賽 李旻次輪並列第6

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台灣高球女將李旻今天在澳洲女子公開賽次輪打出3鳥、2柏忌的72桿，並以兩輪合計139桿成績並列第6，僅落後領先者2桿差距。

美國女子職業高爾夫巡迴賽（LPGA）總獎金130萬美金（約新台幣3996萬元）的澳洲女子公開賽（ISPS Handa Women's Australian Open），當地時間16日起在澳洲的阿得雷德進行4回合共72洞的賽事。

這次台灣選手共有曾雅妮、徐薇淩、李旻、程思嘉、錢珮芸5名具LPGA參賽權的選手，及裙襬搖搖基金會贊助的俞涵軒、林子涵、洪若華、盧昕妤4人參加。

李旻首輪飆出67桿，以2桿之差並列第2，次輪她抓下3隻小鳥，吞下2個柏忌，打出低於標準桿1桿的72桿，兩輪合計低於標準桿7桿139桿成績讓她輕鬆晉級。

徐薇淩首輪打出74桿，次輪她抓下5隻小鳥，吞下2個柏忌，打出低於標準桿3桿的70桿，兩輪合計低於標準桿2桿的144桿成績並列39名，讓她得以闖過晉級線。

今年打進到LPGA的錢珮芸，首輪打出6鳥、3柏忌的70桿，並列17名，次輪她只抓下2隻小鳥，但吞下4個柏忌，打出75桿成績，但兩輪合計低於標準桿1桿的145桿並列48名，同樣獲得晉級。

林子涵今天打出6鳥、6柏忌，連兩輪交出73桿成績，合計平標準桿的146桿，並列64名，驚險闖過晉級線。

曾雅妮、俞涵軒、程思嘉、洪若華、盧昕妤則分別排在並列97名、並列123名、並列126名、並列134名、並列136名，在打完兩輪後遭到淘汰。

澳洲女將史密斯（Sarah Jane Smith）首輪打出70桿，次輪她交出6鳥、0柏忌的67桿，並以兩輪合計低於標準桿9桿的137桿成績躍居領先位置。1060217

(中央社)