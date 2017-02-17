淡水農具倉庫火警 3間鐵皮屋燃燒

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新北市淡水區演戲埔腳，一處存放有機蔬菜的倉庫，今天下午發生火警。火勢將3間工廠倉庫付之一炬，火警現場只堆放農具、無人受傷、受困。

消防局表示，這一處鐵皮工廠，今天下午將近3時發生大火，燃燒面積約180坪，火勢約在下午3時40分控制、熄滅。

消防局說，派遣第三大隊及12個分隊，各式車輛45輛，消防人員106人前往搶救。火警現場一樓高鐵皮建築物，全面燃燒，一共燃燒3間，都屬於同一間公司，是存放有機蔬菜的倉庫。不過，火警現場只堆放農具，並無人受傷受困。1060217

(中央社)