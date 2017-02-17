川普移民政策擾攘 教宗：沒人是罪犯
一場探討經濟不平等的會議今天在美國加利福尼亞州小型農業城市摩德斯托揭幕，教宗方濟各在歡迎信中指出：「沒有人是罪犯，沒有宗教是恐怖分子。」
美聯社報導，天主教神職人員和社運人士在加州摩德斯托（Modesto）的這場聚會，適逢舉世致力因應美國總統川普（Donald Trump）改變美國移民政策之際。
現場散發的教宗方濟各（Pope Francis）公開信中指出：「別為分辨親疏遠近而把人分門別類。遇到任何有需要的人都可待之如友，心中有憐憫的人就會這樣。」
教宗說他沒特別指任何人，而是在說一個在全球方興未艾的社會和政治過程。
大會議程雖沒提到川普，但維權人士和宗教領袖很可能對他最近宣布掃蕩非法入境者並限制獲准進入美國人士的做法品頭論足。
以信仰為基礎的社區組織PICO全國網絡（PICO National Network）贊助這項會議。該組織的佛萊明（Joseph Fleming）表示，由於對圍繞移民議題的美國政治氛圍心存疑忌，有許多代表取消出席會議。
他說：「我們發現到，很諷刺的是，探討排外和排斥移民的會議，有一些移民代表感到訪美不安全。」
逾600人可望出席會議，包括來自阿富汗、巴西和墨西哥的代表。（譯者：中央社何宏儒）1060217
(中央社)
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