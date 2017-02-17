婦聯會：下午已將資產負債表送內政部

中華民國婦女聯合會今天表示，依據內政部要求，已於今天下午將資產負債表送達內政部。婦聯會鄭重強調，婦聯會「行得正、坐得端」，長年無私付出，是一個積極從事社會公益的人民團體。

婦聯會下午發布新聞稿表示，針對社會各界關切婦聯會與勞軍捐款的關係，勞軍捐款是從民國46年到78年，由各進出口商業同業公會經過會員大會決議的自發性捐款，是進出口商界的愛國捐獻，並非由婦聯會出面募捐，更不是政府的稅捐。

新聞稿指出，婦聯會在民國79年依人民團體法申請設立政治團體，主要工作方向由勞軍逐漸轉為社會公益，全心經營，也逐步擴大會務資源，成立婦聯聽障文教基金會、婦聯社會福利基金會，執行包括高中職與清寒優秀學生就學、出國等獎助學金、學童營養午餐、課後輔導、婦聯關懷專案等公益事業。

婦聯會表示，近來遭受外界特定人士攻訐，誣指擁有900餘億元的所謂「勞軍捐」，並抹黑為國民黨附隨組織，婦聯會要鄭重說明，沒有任何政黨可以控制人事、財務或業務的經營，婦聯會絕不可能成為特定政黨的附隨組織，如果要說是附隨組織，那婦聯會唯一可說的，就是「中華民國的附隨組織」。

新聞稿指出，所謂「匹夫無罪，懷璧其罪」，數十年的努力，勤懇的積累，如今已成部份人士的眼中釘。婦聯會所有的資源都是用在社會公益上，各項事工經得起社會檢驗。為減少紛爭，促成社會祥和，經負責人員反覆討論，認為完全由本會自己推動社會公益，與提撥資產給社會上具公信力的單位推動長照服務及慈善公益，並無差別。因此作成捐款決定，以符合本會取之於民、用之於民的最高原則。1060217

(中央社)