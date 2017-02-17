韓國瑜：其他人都在選總統 我選黨主席

國民黨屏東縣黨部今天舉辦新春團拜，宣布參選黨主席的台北市農產運銷公司總經理韓國瑜到場拉票說，其他人都在選總統，只有他真的在選黨主席。

今天的新春團拜包括黨工和幹部共有300多人參加，前立委王進士、屏東縣議長周典論、鄉鎮市長、縣議員等黨內重要政要都出席，縣黨部事前有電邀要競選黨主席的5人，韓國瑜到場，國民黨主席洪秀柱派代表參加。

韓國瑜致詞表示，其他候選人都在選總統，談得是2020，只有他一個人真的在選黨主席，思考如何重新定位黨的走向，帶領突圍、走出不一樣的政黨形象，請屏東給他機會。

對於屏東傳出有大批「人頭黨員」，韓國瑜說，時代已經改變，即使拉得到人頭黨員的肉體，也拉不到人頭黨員的靈魂，大家都有自己的想法。1060217

(中央社)