電動病床、氧氣製造機 高市提供租借
短期或長期需要使用輪椅、枴杖等輔具，高雄市輔具資源中心有提供租借，可讓需要的市民省下大筆金錢，並讓輔具發揮最大效用；社會局統計，去年提供服務高達4萬4036人次，其中租借最多的是電動病床、輪椅及氧氣製造機。
社會局在前鎮及岡山設置南、北2處輔具資源中心，另在旗山、鳳山、楠梓3處設輔具服務站，除了歡迎民眾租借外，更歡迎捐贈二手輔具，讓輔具資源發揮最大效用。
社會局指出，身心障礙者輔具多達172項，例如提供視覺障礙者使用的語音血壓計、體溫計及體重機等，也有協助語言障礙者的人工講話器，及預防輪椅族壓瘡的輪椅座墊、上肢不便者使用的特殊鍵盤及滑鼠等，還有協助行動不便者改裝居家無障礙環境等補助。
輔具資源中心也接受民眾捐贈輔具，社會局身障科長方麗珍說，捐贈的二手輔具以輪椅、電動病床居多，回收後都經過完整的清潔、消毒、殺菌才會提供民眾使用。
租借輔具中，電動病床租借高達368次，現今還有7張電動病床可供租借使用；而輪椅租借1252次，現今還有庫存77台可供租借。
阿泰是廚師，因車禍受傷成為脊髓損傷者，手部功能受影響，無法工作，沒有收入陷入困境，後經輔具資源中心協助後，運用社會資源及申請輔具費用補助，順利購買新的電動輪椅，並重返烘焙工作，再圓當廚師夢。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。