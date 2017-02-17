電動病床、氧氣製造機 高市提供租借

我要評比

高雄市輔具資源中心有輔具維修服務。（呂素麗翻攝）

高雄市輔具資源中心可補助手部不方便的身障者，購買嘴控滑鼠。（呂素麗翻攝）

短期或長期需要使用輪椅、枴杖等輔具，高雄市輔具資源中心有提供租借，可讓需要的市民省下大筆金錢，並讓輔具發揮最大效用；社會局統計，去年提供服務高達4萬4036人次，其中租借最多的是電動病床、輪椅及氧氣製造機。

社會局在前鎮及岡山設置南、北2處輔具資源中心，另在旗山、鳳山、楠梓3處設輔具服務站，除了歡迎民眾租借外，更歡迎捐贈二手輔具，讓輔具資源發揮最大效用。

社會局指出，身心障礙者輔具多達172項，例如提供視覺障礙者使用的語音血壓計、體溫計及體重機等，也有協助語言障礙者的人工講話器，及預防輪椅族壓瘡的輪椅座墊、上肢不便者使用的特殊鍵盤及滑鼠等，還有協助行動不便者改裝居家無障礙環境等補助。

輔具資源中心也接受民眾捐贈輔具，社會局身障科長方麗珍說，捐贈的二手輔具以輪椅、電動病床居多，回收後都經過完整的清潔、消毒、殺菌才會提供民眾使用。

租借輔具中，電動病床租借高達368次，現今還有7張電動病床可供租借使用；而輪椅租借1252次，現今還有庫存77台可供租借。

阿泰是廚師，因車禍受傷成為脊髓損傷者，手部功能受影響，無法工作，沒有收入陷入困境，後經輔具資源中心協助後，運用社會資源及申請輔具費用補助，順利購買新的電動輪椅，並重返烘焙工作，再圓當廚師夢。

(中時)