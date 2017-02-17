小心是膀胱癌前兆 必知血尿的5大類型

烏日林新醫院泌尿科主任林德祺表示，血尿是一個讓人聞之色變但又常見的症狀。圖片來源：健康365

「哇！我的尿裡面怎麼有血，是不是最近工作太累還是腎虧？該怎麼辦呢？」烏日林新醫院泌尿科主任林德祺表示，血尿是一個讓人聞之色變但又常見的症狀，解尿時出現血一定有其原因，但原因可大可小，先從認識血尿的五大類型來辨別，最嚴重可能是膀胱癌和腎臟癌的前兆。

一、 假性血尿

如果你有吃過紅色火龍果，會發現隔天上廁所時尿液和糞便會呈現血紅色，這時可別被嚇到，其實是因為攝取過多的火龍果，導致排出過量色素，尿液和糞便才會看起來紅紅的，建議可多做觀察。另外像是治療膀胱炎的藥Urogen (抑炎源糖衣錠,Phenazopyridine)會讓尿液呈現橘或黑褐色；治療肺結核的藥物立汎黴素(Rifampicin)會讓尿液呈現橘紅色，有的甚至還會讓汗液或是淚液呈現紅色，看起來頗為嚇人，不用太擔心，驗個尿即可真相大白！

二、 血尿伴隨腰痛

假如血尿伴隨著某一單側劇烈腰痛，可能是因為腎臟發炎，或是某一邊的腎結石掉下來到輸尿管。腎臟本身是一個血液豐富的器官，腎臟發炎會造成流血，而結石掉到輸尿管後，尖尖硬硬的結石恐會把輸尿管磨破，產生血尿。

三、 血尿伴隨解尿疼痛與灼熱感

如果血尿伴隨有解尿疼痛與灼熱感，很高的機率是泌尿道感染，也就是膀胱裡長細菌。有時水喝太少或憋尿太久，細菌會在膀胱裡孳生，細菌生長時需要養分，會開始破壞膀胱的黏膜，導致出血。

四、 血尿伴隨解尿困難

倘若發現血尿中有些許血塊，同時解尿不順的症狀已經持續很久，極可能是攝護腺肥大。受到男性賀爾蒙的影響，攝護腺會隨著年紀慢慢變大，約莫50歲後開始會出現解尿困難的症狀，而增生肥大的攝護腺上面常會有許多粗大的血管，假如用力解尿不小心血管破掉出血，就會造成血尿。

五、 無痛性血尿

如果出現無痛性血尿，恐怕是膀胱癌或是腎臟癌的前兆，膀胱癌是一種環境癌，跟隱藏在生活周遭的毒素有關，像是大量接觸頭髮染劑、抽菸或是化學工廠等等，之前曾遇過在同間化學工廠工作的工人全部都罹患膀胱癌；至於腎臟癌跟家族遺傳比較有關聯，基於癌症早期診斷治療效果較佳，假如有無痛性血尿的患者，盡早就醫以免耽誤病情。

你可知道台灣不只是「血汗工廠」更是「血尿工廠」？林德祺醫師解釋，維基百科中指出血尿工廠是從血汗工廠延伸出來的加強版，現在許多工作環境惡劣且危險，如果常常處在有害物質、高溫高熱、輻射的環境下工作，再加上工作時數過長，沒有空閒補充水分與憋尿，容易導致泌尿道反覆感染，以及出現血尿。這時除了可從上述類型判斷血尿的狀況，更建議盡快就醫檢查，才能真正解決問題。

(中時電子報)