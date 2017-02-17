土雞、鴿子死亡　桃市緊急開H5N6禽流感防疫會議

桃園市17日下午召開禽流感防疫會議。（甘嘉雯攝）

桃園市長鄭文燦說他獲報，在藝文園區有鴿子死亡，要各單位注意。（甘嘉雯攝）

H5N6禽流感可能入侵桃園？桃園市府17日下午緊急召開防疫會議，宣布15日曾在1隻土雞屠體發現異常，經送驗後16日確認是H5型禽流感，市長鄭文燦也表示，他獲報指桃園區藝文展演中心、大園老街溪都有人發現死亡的鴿子或雞，認為市府該主動備戰防疫，也請民眾勿任意撿拾，應通報相關單位。

(中時)