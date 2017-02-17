蝶戀花老董「人為財死」 名嘴羅友志譙更勝人魔
蝶戀花旅行社賞櫻團13日在國道5號發生嚴重車禍，造成33死11傷，今(17日)上午旅行社和友力通運聯合招開記者會，蝶戀花董事長周比蒼席間爆出金句「人為財死、鳥為食亡」，引發熱議，名嘴羅友志則痛譙：「原來，還有人比人魔還殘忍！」
周比蒼今在記者會上冒出「人有悲歡離合」、「人為財死、鳥為食亡」、「人都死了，債就爛了」等句，引發網友怒批冷血，名嘴羅友志也氣得表示如果謝依涵跟家屬說誰叫「人為財死」會怎樣？如果鄭捷回應家屬「人有悲歡離合」會怎樣？氣罵蝶戀花老董竟用這兩句話回應造成33人死亡的事故。
羅友志說：「原來，還有人比人魔還殘忍！」並在個人臉書透露今天無法上節目，就交給其他名嘴了，並罵：「人為財死，為什麼你不死？！這輩子沒看過那麼絕情冷血的人！我@$&%®……」，網友也回：「喪心病狂」、「記者會完全是提油救火」。
(中時電子報)
關鍵字：蝶戀花
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