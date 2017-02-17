排球界「小安以軒」 台師大沈芳誼想做自己
今年UVL(大專排球聯賽)瞄準7連后，台師大女排17日出席Asics亞瑟士台北旗艦店開幕，陣中快攻手沈芳誼，遠看神似藝人安以軒，沈芳誼笑說以前確實有人講過，不過自己覺得不像，「比較想做自己。」
有雙水汪汪大眼，飄逸長髮略帶空靈感，台師大女排隊大二沈芳誼，神似藝人安以軒。身高172公分的她，從國小就被教練相中是塊打排球的料，國小三年級就接觸排球，一打就是12個年頭，大觀國中、華僑中學一路打上台師大。
沈芳誼表示當時加入排球隊純粹是長得高，「國小三年級大概就快160公分，就被教練叫去打排球，也沒想到一路打上來。」
不說不知道，其實沈芳誼小時候還練過芭蕾舞，她笑說，「很小的時候練過，大概1、2年，其實跳過芭蕾舞有差，協調性、柔軟度都會比較好。」
不過她現在唯一最愛只有排球，偶像就是學姐、中華女排國家隊常客「大眼妹」陳怡如，「學姐跟我打的位置都是快攻，想向她學習，未來有機會的話也希望能挑戰企排。」
(中時電子報)
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