罔顧民眾健康！無良藥師邊調劑邊抽菸

影片可見藥劑師在叼著菸，一邊轉開藥罐、調劑。（截自爆料公社）

無良藥師！新莊區民安西路某藥局藥師，日前遭民眾檢舉，藥師竟邊調劑、邊抽菸，誇張過程遭民眾錄下，並向新北市衛生局檢舉，影片也上傳臉書社團爆料公社。衛生局10日到場稽查，因違法菸害防制法全面禁菸場所規定、供應與吸菸有關之器物，對藥局開罰2千至1萬元、1萬至5萬元罰鍰。

民眾上傳約1分20秒的影片中，藥師在取藥櫃台後叼著菸，一邊轉開藥罐、調劑，上傳民眾發文指出「藥師邊抽菸邊配藥，很多長輩都有子女陪伴自己來這裡看病，希望大家傳開讓這種不敬業的事情消失」，影片上萬人瀏覽，直呼誇張「不知吃下的是藥粉還是菸灰？」

新北市衛生局表示，本月4日接獲民眾檢舉後，10日到場稽查，並未發現藥師有抽菸情形，但依據民眾提供影片，該藥師明顯有邊調劑、邊吸菸行為，也看得到將菸熄在菸灰缸的動作，違反醫療場所應全面禁菸規定、不得供應與吸菸有關之器物，經過藥局意見陳述後，可開罰2千至1萬元、1萬至5萬元罰鍰。

(中時)