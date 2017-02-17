228連假 兒童玩義大世界只要10元

下周末就是228四天連假，出遊不想時間都浪費在交通上，那就規劃一場豐富的三天兩夜旅程吧！義大世界殺很大，推出兒童入原只要10元，另義大皇家酒店、天悅飯店也推出多項促銷方案。

義大世界擁有多樣化的休閒環境，於星級飯店放鬆享受外，親子必訪的義大遊樂世界，今年一月下旬推出全新設施『VR方城市』，360度全景VR遊戲，樂園首創多人連線，一票玩到底，最適合親子同遊，2/25－2/28連假期間，3~12歲兒童入園還可享活動優惠價10元（每張優惠票須於現場票亭搭配購買一張原價全票），絕對超值的遊園優惠，值得精打細算的家長們好好把握！

義大皇家酒店推出續住優惠，豪華雙人房三天兩夜，其中一天早、午、晚餐全包，還有單日樂園票兩張，9,000元+10% 起(假日每晚加價1100元+10%)。

義大天悅飯店三月底前也推出1-3份壽星住房，雙人房三天兩夜只要7,777元，且免收假日加價，還有單日自助式晚餐及下午茶；義大遊樂世界價格更給力，106/2/25-2/28，3-12歲兒童入園優惠價只要10元(須於現場票亭搭配購買一張原價全票)，讓您親子同遊，享受假期！

義大世界發言人江惠頌表示：「義大世界主打吃喝玩樂一站到位，飯店旁就是Outlet mall、樂園，還可順遊周邊景點旗山、美濃、大樹等，來場深度之旅，只住一晚根本玩不完，因此我們特別推出各種三天兩夜專案，方便民眾安排行程。」

義大皇家酒店『玩得瘋 買一送一』專案，豪華雙人房連住兩晚，內含樂園單日票兩張，以及單日自助式早餐、午餐、五大餐廳特製晚餐各兩客，還可於入住期間無限享受館內超過2,000坪的休閒設施，盡情度假放鬆，平日優惠價9000元+10%，假日每房每晚須加價1,100+10%起。

三月底前，義大天悅飯店則推出壽星專案，同樣鎖定三天兩夜行！凡1-3月份壽星，入住雅緻客房三天兩夜，可享二泊四食超豐盛！除了每日兩客早餐buffet外、還有單日下午茶以及義大百匯自助晚餐各兩客，另外加贈義大皇家酒店2,000坪休閒設施單次使用券，總價只要7,777元，假日還不需補差價，壽星每人限訂三間，每日限量，要搶要快！

(中時)