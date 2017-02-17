跆拳道黑帶警花 出身運動世家
台中正妹女警李芷儀出身跆拳道世家，本身為黑帶3段，原就讀中國醫藥大學護理系，她在大一下時轉考警專，去年底結束實習，聖誕夜分發至豐原分局頂街派出所服務；樂於助人的她，還特別學習越南語，希望給新住民溫暖，讓遠嫁來台的越南女子感覺自己並不孤單。
外型清新甜美、年僅22歲的李芷儀，出身跆拳道世家，父母李聰滿、邱慧文、阿姨邱盟仁都是國手級教練，她自小在道館長大，耳濡目染下，11歲參加台灣省跆拳道比賽，奪得同齡組冠軍，目前已是黑帶3段實力。
「我很喜歡幫助別人」，李芷儀說，她原本念中國醫藥大學護理系，因覺得從警可以更滿足自己的志向，父母也支持她轉考警專，去年底完成實習，在平安夜正式成為警察一員，哥哥也報考警察特考，目前在保四總隊受訓。
從事警職2個多月，李芷儀回憶，值勤時曾處理一件酒駕案，駕駛情緒激動，她施展跆拳道身手，與同事3人合力制伏醉漢；李芷儀對語言也很有興趣，她表示，念警專時選修越南語，受理家暴案時，發現被害婦人姓阮，她以越語溝通，讓對方卸下心防，吐露被家暴過程。
李芷儀曾當平面模特兒，雖是警界菜鳥，在社群平台已小有名氣，有1萬7千名粉絲關注，被網友封為「正妹女警」。她謙遜表示，其他學長姊表現也很亮眼，而且警察工作跟外型沒直接關係，除要有熱忱以外，還要兼具抗壓性和同理心。
被問到感情事，李芷儀坦言，目前沒有追求者，剛進入警界，自覺還年輕，只想將重心寄於工作，專心為民服務。頂街所長董力勳則對李的表現讚譽有加，稱讚她「聰明、學習快，將借助亮麗外型，指派她負責預防犯罪宣導、婦幼關懷等工作。」
(中時)
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