前內政部北區兒童之家宿舍群 明開始整修

前內政部北區兒童之家宿舍群進行整修。（甘嘉雯攝）

前內政部北區兒童之家宿舍群進行整修。（甘嘉雯攝）

前內政部北區兒童之家宿舍群進行整修。（甘嘉雯攝）

前內政部北區兒童之家宿舍群在市府及地方人士的努力下，全區修復工程將在18日啟動，由市長鄭文燦、文化局長莊秀美及地方人士、社區居民等共同見證，邁向保存活化的嶄新里程。

文化局表示，前內政部兒童之家宿舍群，包含市定古蹟院長宿舍及歷史建築宿舍群，2016年度已完成院長宿舍修復工程，市府即接續以延續型計畫獲得市議員及議會的支持，進行整體宿舍群的修復及再利用工程，期許此場域空間活化為親子藝文推廣園區。

(中時)