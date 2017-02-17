台日研討商談會 交流九州循環經濟產業發展

高市經發局、九州環境能源産業推進機構（以下簡稱九州K-RIP）主辦，資策會台日產業推動中心執行的「2017台日循環經濟產業研討商談會」於昨（16）日在雄國際會議中心605、610會議室隆重舉行，並邀請到由日本九州經濟產業局、九州K-RIP率領九州地區7間日本企業及20間高雄業者進行交流，同時也吸引到其他縣市相關業者前往參加，尋求雙方在循環經濟產業上有更深的合作空間。

經發局鄭介松副局長致詞時提到一個小故事，美國有一位攝影師，赴九州拍攝一位母親，這位母親抱著一位罹患水俁病的孩子，這一張照片非常的感人，這是經濟發展造成的環境汙染，帶給我們很多的啟示。高雄與北九州發展經驗很類似，中央「五加二」 產業中的循環經濟產業，最有可能在高雄發展。

高雄為南台灣的海空雙港城市，過去因中鋼、中油等材料上游端的帶動，鋼鐵與石化成為我們的優勢產業，然而重工業的快速崛起成就了經濟的快速成長，但也面臨了環境破壞的代價，九州過去曾面臨公害問題。

其後致力克服汙染，結合產學官方組織與民間的力量，一起互相合作對抗環境汙染及公害，累計許多珍貴的技術與經驗，市府也正規劃綠色材料循環園區，欲整合臨海工業區與鄰近工業區等區域能資源並促進地方經濟發展之用，期盼藉由此次一對一台日企業的商談媒合會，除增進台日企業產業技術交流，未來可結合九州K-RIP對於環境產業之強項，共同推動高雄產業朝向永續環保方向發展

經發局表示，本次活動特別邀請台灣風力發電產業協會黃聰文秘書長，針對台灣風力發電產業進行簡介，出席的7家日本企業包含協和機電工業（汙水處理設備）、system JD（太陽能安全測試儀器）、環境綠化保全顧問（煤灰再生利用）、清本KINNEY（水處理過濾器）、Saimu（塑膠類、電腦、機械回收）、石橋製作所、加藤合同國際特許事務所。

(中時)