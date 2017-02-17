唐鳳明化身機器人「阿楞」 現身清大
行政院的數位政委、也是許多年輕人的偶像唐鳳，明天上午將化身為機器人，現身清華大學旺宏館一樓的國際會議廳，在「清華創業日」活動中與青年學生對談「當社會走向青年」。
清大表示，為鼓勵學生組團創業的「清華創業日」活動，今年邁入第4屆，特別邀請唐鳳遠距登上清華學生打造的導覽機器人「阿楞」，唐鳳的即時影像會出現在機器人身上的螢幕，與現場200多位學生對談。
創業競賽分成「創新競賽組」及「創業競賽組」，「創新競賽」限校內學生報名，學生發想創意並初步把作品實作出來，再由工工所、科管所學生研發的「Foot Healer」可調跟式高跟鞋，只要用手調整鞋跟內側的卡榫，鞋跟就可依場合從低跟轉為高跟，兼顧美觀與舒適需求。
今年首次推出的「創業競賽」，則規定需以「在學學生」為主，結合校友組團參加。最近禽流感拉警報，清華分生所、科管所及腦科學中心的學生與業界合作成立「愛樂萌生技」，研發動物疾病管理系統，協助豬農防止疫情爆發。
(中時)
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