喉嚨痛應及早殺菌？必知喉糖、喉片重要成分

藥師建議因感冒引起的喉嚨痛，應該選擇有殺菌效果的喉片、口含錠，還有可快速降低口腔病菌的口腔噴液。圖片來源：健康365

冬春之際氣候不穩定，日夜溫差大，易好發流感與感冒，且以上呼吸道感染最為普遍，喉嚨痛、鼻塞、流鼻涕是主要的症狀，許多感冒初期患者，會購買喉糖或喉片緩解喉嚨痛，但藥師表示，這類的保健產品效果會因成分而不同，應視成分來選擇。

有八成以上的喉嚨痛是由病毒引起，造成喉嚨紅腫發炎，當大量的病毒在口腔與喉嚨聚集時，就會進一步引起其他感冒症狀，因此及早壓制喉嚨病毒可避免症狀加重；而一般喉嚨乾癢或常講話造成的喉嚨不適，應先滋潤喉嚨來舒緩。

藥師建議因感冒引起的喉嚨痛，應該選擇有殺菌效果的喉片、口含錠，還有可快速降低口腔病菌的口腔噴液，不過這些具殺菌效果的產品含藥用成分，建議應遵從醫師或藥師指示使用；若是要舒緩一般的喉嚨不適可選擇添加薄荷、甘草、尤加利葉等成分的潤喉產品，上述成分有助刺激唾液，與喉嚨粘液分泌舒緩乾癢，且具有生津止渴的效果。

天氣乾冷最容易使呼吸道乾燥，引起喉嚨不適，提醒民眾除了注意保暖外，平常也要多喝水補充水分；2月19日位於台中的和康藥局，為提升社區民眾的健康意識，建立正確的健康觀念，特別舉辦「銀髮健康雲端體驗講座」，同時因應3C時代來臨，醫療結合科技是往後未來趨勢，透過科技的數據化紀錄及雲端系統，可讓健康、疾病、保健資訊等信息，正確且系統性的掌握；當天也準備具天然潤喉配方的精油錠請民眾試吃，並提供整合雲端系統的「健康資訊讚」機台，供民眾實際操作。

(中時電子報)