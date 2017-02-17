受傷遊隼恢復良好 明日將野放

日前1隻遊隼受傷，經過細心照料，18日將進行野放。（甘嘉雯翻攝）

日前1隻遊隼受傷，經過細心照料，18日將進行野放。（甘嘉雯翻攝）

日前1隻遊隼受傷，經過細心照料，18日將進行野放。（甘嘉雯翻攝）

桃園市野鳥學會今年春節前接獲中壢區大享街黃先生通報，一隻猛禽卡在鐵絲網上，請求救援。鳥會救傷組新興國小施創華老師獲報後立即前往並通報農業局，施創華用布蓋住腳掌滿是鮮血的遊隼，小心翼翼救出送醫，在醫師及救傷組義工悉心照顧一個月後，遊隼傷勢復原良好，18日將野放重回天空。

(中時)