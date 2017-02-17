228假期高鐵疏運 加開6班車

228假期高鐵疏運再加開車次表。（高鐵提供）

高鐵左營站表示，台灣高鐵於2月24日（五）至3月1日（三）和平紀念日疏運期間，由於旅客購票踴躍，將於尖峰時段再加開6班次列車（南下4班、北上2班），以加強服務旅客，2月18日（六）凌晨零時起開放購票。再加開之6班次列車，將依旅運需求提供3至5節自由座車廂，歡迎旅客多加利用。

台灣高鐵為鼓勵旅客多加利用南港站上、下車，自即日起至2月28日止，推出「由『港』而發，就是這麼輕鬆！」抽獎活動。凡於活動期間從南港站「進站」或「出站」之旅客，就有機會抽中「高鐵標準車廂對號座免費乘車兌換券」，每趟乘車均可享有乙次抽獎機會，總計將送出210張不限搭乘區間的「標準車廂對號座免費乘車兌換券」，（詳情請參閱活動網頁）高鐵公司建議，靠近內湖、南港、松山、信義、汐止、基隆、宜蘭等地的旅客，把握和平紀念日疏運期間的最後抽獎機會，就近多加利用南港站上、下車，享受舒適、便利的高鐵旅程！

高鐵左營站呼籲，台灣高鐵於和平紀念日疏運期間，共加開148班次列車（南下62班、北上86班），總計六天提供949班次列車的旅運服務。敬請旅客透過高鐵合作之便利超商、網路訂票系統、T Express手機購票系統、語音訂位系統，提早完成取票，到站即可直接進站乘車，節省排隊購票時間。

(中時)