越捷航空去年創下372.1億收入 載客率88.9％

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Vietjet越捷航空2016年創下約27.532兆越盾（約372.1億台幣）收入、淨利達2.394兆越盾（約32.3億台幣）。由於航空旅遊市場的需求增加，越捷年度載客率也達88.9%、搭乘人次超過1,400萬，對越南空運及經濟發展貢獻良多。

越捷的飛行安全及可靠度同時在亞太區創下佳績。2016年該公司共營運84,535班次、累積飛行時數121,213小時、技術可靠度為99.56%，為該區域A320/A321系列飛機的最高記錄；年度準點率為83.6%。

該公司訓練中心於2015年初成立，已訓練8,287人次，且提供655堂、25,249小時課程、授證3,351張，這些符合國際標準的專業人力資源將確保越捷穩健及永續的成長。

2016年越捷持續增加越南國內外航班，目前經營63條航線（37條越南國內線、26條國際線），共有45架平均機齡3.3年的新型飛機。

(中時)