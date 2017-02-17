退伍軍人火爆抗議年改 闖國防部丟煙霧彈、推壞電動閘門
(19:38更新內文) 不滿年改，中華民國空軍校友會今天3點30分發動「軍人包圍國防部」活動，近百名退伍軍人聚集在國防部大門口前火爆抗議，揚言下午5點以前等不到馮世寬、國軍版年改方案，將會有更激烈的動作，不料卻在下午4點40分左右開始衝撞大門口，搖門吶喊。與守衛的憲兵發生嚴重拉扯，強大的推力把國防部的電動閘門推壞。並向內丟擲數枚煙霧彈、雞蛋、撒冥紙場面混亂。
退伍軍人呼籲蔡政府給予軍人應有保障，也不該汙名化軍人，要求國防部長馮世寬出面、端出軍人年改方案回應。但馮世寬因赴立法院參加總質詢，還未回到國防部，讓陳抗的退伍軍人相當不滿。
國防部由資源司長陳正棋出面接下陳情書，他說自己也是即將退伍的軍人，軍人最了解軍人，希望在場群眾冷靜，國防部一定會全盤考量，退伍軍人仍怒吼「馮世寬下台！」
國防部傍晚發布新聞稿嚴正譴責非理性的暴力行為，國防部積極爭取軍人年金單獨處理，也獲總統及多數委員支持，此刻應是團結一致的時候。
(中時)
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