中市中等學校運動會閉幕，40人次破大會紀錄

台中市中等學校運動會成績大放異彩，競賽場各校選手發揮實力，成為個人長期訓練的驗收及自我挑戰的印證。（盧金足攝）

台中市中等學校運動會經過四天賽程激戰今天（17日）閉幕，田徑總錦標第一名分別是國女：五權國中、國男：清水國中、高女：后綜高中、高男：大甲高中，今年賽事共有15項40人次破大會紀錄，其中在田賽的鏈球、標槍和徑賽的跨欄和接力等項目都出現了破大會紀錄的佳績，中等學校運動會閉幕典禮由文華高中舞蹈團精彩舞蹈畫下完美句點。

教育局副局長劉火欽出席閉幕典禮表示，這次運動會選手不斷打破多項紀錄，挑戰自我、邁向高峰，令人讚許，也期待此次選拔出來的選手，能在四月於彰化舉辦的「全國中等學校運動會」再創新紀錄，也為2019年台中市將舉辦的東亞青年運動會暖身。

劉火欽也代表市長林佳龍，感謝台中市體育總會各單項委員會、校長曾育宗帶領的「國民中學體育促進會」團隊、全體工作同仁、各表演單位、帶隊教練老師及選手們共同促成運動會圓滿舉行。

此外，在后綜高中登場的羽球項目，各隊拼戰體能、技巧、速度，萬和國中和豐原國中分別拿下國中男生組及國中女生組冠軍，高中男生組及女生組金盃則由羽球重點學校西苑高中和后綜高中奪下。

在爽文國中辦理的桌球項目，吆喝聲中更見各校好手的專注力與敏捷性，國中男生組及女生組總錦標分別由清水國中及爽文高中奪下后冠，忠明高中及中港高中則拿下高中男生組及高中女生組冠軍。

跆拳道項目在北勢國中踢出驚人成績，接續登場的對打，跆拳道小將動作俐落快狠準，最後由西苑高中包辦國中男女生組雙料冠軍，成績亮眼，高男由中港高中拿下冠軍，高女組則由大里高中抱回金盃。

首次移師至烏日溫水游泳池舉辦的游泳競賽，東山高中有11人次衝破大會紀錄，同時拿下國中及高中男生組兩座冠軍，國中女生組則由漢口國中帶回金盃，西苑高中也抱走高中女生組獎座。

(中時)