警政署人事異動 方仰寧調北市警局主秘
警政署今天公布新一波的人事異動，其中，因太陽花學運強勢作風知名的前北市中正一分局長方仰寧較受關注，他將從台灣尾的屏東縣警局長調回台北市警局擔任主任秘書。
警政署長陳國恩等各單位主管根據現階段整體治安功能，以及人員品德操守、專業能力及工作績效，進行通盤檢討後，調任職務。
這次共有75人調動職務，其中最受矚目的就是現職屏東縣警局分局長方仰寧，他在太陽花學運時期擔任北市中正一分局長，強勢作風引起各方討論，也引部分學運人士氣憤難平，但也被部分人士稱為「方神」，後來仍順利升任屏東縣警局分局長，這回調回台北市擔任北市警局主秘。
警界人士指出，方仰寧這次雖然算平調，但回到首都所在的台北市，重要性不一樣，也算是另類的升官。
另外，國道公路警察局長王隆調任警政署副署長；局長位置由警署督察室主任周威廷接任；北市警局副局長陳銘政調任警署警政委員；雲林縣警察局長黃明昭調任刑事局副局長。1060217
(中央社)
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