二二八70週年 林全：盡量促成轉型正義
二二八事件70週年，行政院長林全今天說，盼透過事實真相發掘，讓事件在歷史上有較明確段落，讓社會重新凝聚團結、共識，這涉及很多觀念改變、轉型正義實現等，都會盡量促成。
二二八事件70週年，國內、外都將辦紀念活動，在台北市二二八和平紀念公園將舉行中樞紀念儀式，總統蔡英文、台北市長柯文哲與林全都出席；蔡總統並將頒發回復名譽證書給受難者及家屬。
民主進步黨籍立法委員劉世芳下午在立法院施政總質詢時指出，二二八事件處理及賠償條例傳出在5月23日將停止受理，但推估受難人數有1萬8000人，賠償成立件數到去年只有不到1000人，若沒有外力條件強迫一定要截止受理的話，她認為內政部應該順應自然，不要截止受理。
林全答詢時表示，二二八事件發生在台灣近代歷史上是非常不幸，對社會有非常大衝擊，希望透過事實真相發掘，讓事件在歷史上能有較明確段落，讓社會重新凝聚團結、共識，這涉及很多觀念改變，轉型正義實現等，都會盡量來促成。
林全說，省籍情結在他小時候，生活中有很強烈的感受，這些年已經逐漸淡去，但不代表完全不存在，多少還是存在部分角落，「希望這事情總有一天能過去，才是一個健康的社會」。
內政部長葉俊榮表示，二二八基金會經過轉型後已經變成永續經營，不會停止，對於賠償的申請有一定期限，已經過多次延長，最近一次延長是到今年5月23日截止，要不要再延長可能要再考量。1060217
(中央社)
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