陸前國務委員戴秉國 當選全國台研會長

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中新社報導，中國大陸全國台灣研究會第7屆會員代表大會暨理事會今天在北京舉行，中國大陸前國務委員戴秉國當選新任會長。

戴秉國致詞時對中國大陸全國台研會今後工作提出5點希望和要求，包括進一步加強與台灣各界人士的廣泛交流、進一步關注影響涉台議題的外部因素等。

戴秉國1941年3月出生於貴州印江，四川大學外語系俄羅斯語言文學專業畢業。1973年6月加入中國共產黨。

他曾任中國大陸駐匈牙利大使、外交部部長助理、副部長，並於1995年至2003年任中共中央對外聯絡部副部長、部長。2003年至2005年任外交部（中共）黨委書記、副部長。

戴秉國2005年至2013年先後任中共中央外事工作領導小組辦公室主任、中央國家安全工作領導小組辦公室主任、國務委員、國務院黨組成員。中共第15屆、16屆、17屆中央委員。

此外，報導提到，中共中央台灣工作辦公室副主任李亞飛、中國社會科學院副院長蔡昉、中國國民黨革命委員會（民革）中央委員會副主席鄭建邦、中國大陸海峽兩岸關係協會副會長孫亞夫等出任理事會副會長。

中國大陸全國台研會成立於1988年8月16日，由中國大陸從事涉台議題與兩岸關係研究的學者、專家和團體組成，是中國大陸研究台灣與兩岸關係議題的全國性社團。1060217

(中央社)