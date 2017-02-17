南韓歌手黃致列 3/18來台開唱
南韓歌手黃致列出道10週年，在首爾與粉絲們共同展開寒冬送煤球慈善活動後，3月18日受台灣生技公司「萬然生技」邀請來台，將在台北市信義區ATT SHOW BOX開唱。
黃致列為紀念出道10週年，日前特與粉絲們共同展開寒冬送煤球的慈善活動，為首爾江南九龍村的居民送去煤球，場面十分溫馨。
黃致列預定3月18日來台表演，表演歌曲包括：Honey（演唱會版本）、那個人、像中槍一樣、bang bang bang、苦海、改變自己。
萬然生技創辦人吳紹瑜表示，黃致列在成名前，歷經了9年的沉浮與磨練，堅持9年的準備才有現在的成就，這一個實例，帶給她很大的感動與鼓舞。
吳紹瑜希望這次的勵志開唱，可以讓時下的年輕朋友，不要輕易放棄自己夢想，堅持到底，才能享受成功的喜悅。1060217
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。