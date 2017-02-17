南韓歌手黃致列 3/18來台開唱

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南韓歌手黃致列出道10週年，在首爾與粉絲們共同展開寒冬送煤球慈善活動後，3月18日受台灣生技公司「萬然生技」邀請來台，將在台北市信義區ATT SHOW BOX開唱。

黃致列為紀念出道10週年，日前特與粉絲們共同展開寒冬送煤球的慈善活動，為首爾江南九龍村的居民送去煤球，場面十分溫馨。

黃致列預定3月18日來台表演，表演歌曲包括：Honey（演唱會版本）、那個人、像中槍一樣、bang bang bang、苦海、改變自己。

萬然生技創辦人吳紹瑜表示，黃致列在成名前，歷經了9年的沉浮與磨練，堅持9年的準備才有現在的成就，這一個實例，帶給她很大的感動與鼓舞。

吳紹瑜希望這次的勵志開唱，可以讓時下的年輕朋友，不要輕易放棄自己夢想，堅持到底，才能享受成功的喜悅。1060217

(中央社)