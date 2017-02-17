易怒、長不高 孩子營養不良都是這4個原因
根據聯合國兒童基金會表示，每年有三百萬名兒童因營養不良而死亡。營養不良是全球性的問題，有將近一半因營養不良而死亡的孩童，且年齡大多都在五歲以下，儘管如此，未獲得足夠營養的孩童，幾乎等同於在充滿疾病的環境下成長，健康狀況十分令人堪慮。
值得注意的地方是，當孩童沒有攝取到足夠的營養，會影響其在成長期的發育與身體健康，以下統整4點營養不良對孩童造成的長遠影響：
1. 營養攝取不足→影響發育
兒童時期的營養不良，會對成年後的健康造成諸多影響，例如：發育遲緩及免疫系統較弱，易造成腹瀉或肺癌等等的疾病。雖然一些營養不良的影響會在成長期間逐漸消失，但經研究發現，營養不良所造成的發育遲緩並不會隨著年齡增長而有所改善。醫師指出，兒童營養是未來健康問題的重要指標，如果孩童在出生後六個月內營養不良，可能對神經所造成終身傷害。
2. 攝取過多加工食品→免疫系統下降
力行健康飲食耗時也燒錢，孩童往往只攝取到加工食品，而較少攝取健康的原物料食物，因此在成長過程中易缺乏足夠的營養。營養學雜誌所刊登的一項研究表示，高糖、高鹽和高脂肪的飲食，會助長癌症並影響免疫系統，而富含高營養價值的生鮮飲食有助免疫系統提升。免疫系統在身體佔有重要的角色，能預防外來的細菌及入侵者，如果要提升免疫系統建議可以攝取柑橘類果、甜椒和紅薯類食物。
3. 攝取過少鈣質食品→會使人憂鬱並易怒
牛奶是富含鈣質和維生素D的天然食品，有助發育中孩童的骨骼健壯，牛奶可說是扮演孩童成長的重要角色，可惜的是，牛奶所含的鈣與其他富含鈣質的食物相比，鈣含量並不高，這可能造成容易孩童有低骨密度問題。
體內缺乏鈣會影響神經纖維，導致緊張和煩躁，根據營養師表示，飲食中未攝取牛奶、奶酪、優酪乳等，或其他富含鈣質食物的孩童，在生活中較易怒和憂鬱。
4. 攝取過少的葉菜類食物→缺乏維他命K以及貧血
維生素K是血液凝固的必要營養素，可以在葉菜類中攝取，如：菠菜、甘藍菜，身體內缺乏維生素K還可能導致創傷性出血。此外，沒有攝取足夠的維生素K也會缺鐵，營養學教授-Susan B. Roberts表示，波菜中所含的鐵，是兒童最需要的營養素之一，短暫缺鐵會對大腦認知跟健康，有終生的負面影響，若貧血還會引起疲勞和頭暈。
(中時電子報)
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