換尿布懷恨？ 母控幼兒園呼兒子巴掌

林姓婦人上網指控幼兒園虐待她兒子，但園方鄭重否認，並表示將反控林女誣告。（林宏聰攝）

高市大寮區林姓婦人在臉書「爆料公社」貼文，指2歲兒子就讀幼兒園幼幼班，園方不幫兒子換尿布，還涉嫌甩巴掌報復，造成兒子臉頰紅腫，她氣得告老師傷害；被指控的陳姓老師鄭重否認打小孩，園方也反控這位母親常提出不合理要求，如今已進入司法程序，將反告林女誣告、毀謗。

林女表示，兒子到這家幼兒園才10幾天，她請老師換尿布，校方回應沒辦法，「口氣誇張到極點」，且小孩從上學到現在，每天回來都有新傷口，甚至被甩巴掌，她16日到轄區派出所提告。

被指控的幼兒園則解釋，這名媽媽相當緊張，每天送小孩來之後，再三囑咐要好好照顧，還不斷要求老師在視訊鏡頭前替小孩換尿布，她則隨時用手機遠端監控，老師們都知道她要求很多，園長甚至親自替她的小孩換尿布，希望讓她安心。

轄區大寮派出所副所長劉福壽表示，由於園內沒有監視器，宛如一場羅生門，雙方各說各話，由於林女告陳姓老師傷害，陳姓老師今天已到派出所做筆錄，強調絕無動手打小孩，將交由司法調查，陳姓老師更揚言，待司法還她公道，一定會反控林女誣告。

(中時)